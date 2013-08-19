В Германии спецназ освободил всех заложников, ранив преступника
19:19, 19 августа 2013Политика
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Драма с захватом заложников в старой ратуше немецкого Ингольштадта завершена: спецназ освободил обоих заложников.
Ратуша, Ингольдштадт / Фото: myresortguide
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции. Он добавил, что заложники не пострадали.
Предполагаемый преступник получил ранения, но остался жив, отметил собеседник агентства.
Заложников в ратуше Ингольштадта было четверо, двое были освобождены ранее.
По данным полиции, преступник - ранее судимый бездомный мужчина в возрасте 24 лет. Он давно преследовал одну из работниц ратуши (она была среди заложников) и угрожал другим сотрудникам.
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