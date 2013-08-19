В Германии спецназ освободил всех заложников, ранив преступника

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции. Он добавил, что заложники не пострадали.

Предполагаемый преступник получил ранения, но остался жив, отметил собеседник агентства.

Заложников в ратуше Ингольштадта было четверо, двое были освобождены ранее.

По данным полиции, преступник - ранее судимый бездомный мужчина в возрасте 24 лет. Он давно преследовал одну из работниц ратуши (она была среди заложников) и угрожал другим сотрудникам.