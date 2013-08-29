СМИ: Великобритания заявила, что может ударить по Сирии и без одобрения ООН

В четверг в Лондоне проходит внеочередное заседание британской Палаты общин, в ходе которого депутаты обсудят предложения правительства по возможному участию Великобритании в военной операции против Сирии в связи с предполагаемым использованием властями этой страны химоружия.

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Ранее СМИ сообщали о том, что оппозиционная Лейбористская партия может заблокировать решение парламента, если в проект не будет включено условие о предоставлении неопровержимых доказательств применения химоружия правительственными войсками Сирии, сообщает РИА Новости.

Ситуация в Сирии перешла в "критическую"фазу 21 августа, когда появилась информация о применении правительственными войсками химоружия в ходе операций против боевиков под Дамаском. Оппозиция заявила о гибели 1,3 тысячи человек, нескольких тысячах пострадавших. Западные страны, включая США и Великобританию, воспользовались этой неподтвержденной информацией и открыто заговорили о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН.