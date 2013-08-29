Россия отправляет к берегам Сирии ракетные крейсера «Москва» и «Варяг»

«Известная ситуация, сложившаяся сейчас в Восточном Средиземноморье, потребовала от нас отдельных корректив в составе группировки ВМФ», — заявил источник в российском Генштабе. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Интерфакс.

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При этом высокопоставленный представитель главного командования ВМФ России заявил РИА Новости, что обновление группировки в Средиземном море является плановым и не связано с ситуацией в Сирии.

Группировка пополнится большим противолодочным кораблем Северного флота, а чуть позже к ней присоединится ракетный крейсер Черноморского флота «Москва», находящийся в Северной Атлантике и готовящийся к переходу в сторону Гибралтарского пролива. Осенью в состав группировки должен войти ракетный крейсер Тихоокеанского флота «Варяг», который сменит большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Пантелеев».

27 августа представитель ВМФ России заявлял, что состав постоянного оперативного соединения в Средиземном море пока наращивать не планируется. При этом он сказал, что соединение «хотя и не получало вводной с кем-либо воевать, готово к любым действиям по защите российских национальных интересов в регионе».

В конце августа 2013 года США, а также ряд европейских стран выразили готовность начать ограниченную военную операцию против режима Башара Асада в Сирии. Поводом для этого послужила химическая атака 21 августа в пригороде Дамаска Гуте, жертвами которой стали более полутора тысяч человек. США и их союзники считают, что за атакой стояли сирийские власти, хотя доказательств этому пока не приводится. В регионе также работают эксперты ООН, которые должны сделать вывод о причастности к атаке сторонников Асада либо повстанцев. Россия выступает против военной операции, настаивая на отсутствии доказательств виновности Асада.