В Парагвае уволенные водители распяли себя на крестах
02:06, 29 августа 2013Мир
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Восемь парагвайских водителей автобусов в течение 20 дней остаются приколоченными к деревянным крестам в знак протеста против незаконных увольнений.
Необычная акция протеста проходит в небольшом городе к северу от Асунсьона. Водители обещают продолжить протест, если их не восстановят на рабочих местах, передает ВВС.
В среду жена одного из водителей также потребовала, чтобы ее приколотили к кресту.
Директор автобусной компании, в которой работали водители, уже пообещал восстановить на рабочих местах пятерых протестующих сотрудников, а остальным - найти работу в других фирмах.
Однако водители требуют, чтобы их всех восстановили на прежних должностях.
По словам одного из распятых водителей, сотрудники были уволены после того как попросили у руководства доплату за сверхурочную работу, медицинскую страховку и пенсионные отчисления.
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