В Парагвае уволенные водители распяли себя на крестах

Необычная акция протеста проходит в небольшом городе к северу от Асунсьона. Водители обещают продолжить протест, если их не восстановят на рабочих местах, передает ВВС.

В среду жена одного из водителей также потребовала, чтобы ее приколотили к кресту.

Директор автобусной компании, в которой работали водители, уже пообещал восстановить на рабочих местах пятерых протестующих сотрудников, а остальным - найти работу в других фирмах.

Однако водители требуют, чтобы их всех восстановили на прежних должностях.

По словам одного из распятых водителей, сотрудники были уволены после того как попросили у руководства доплату за сверхурочную работу, медицинскую страховку и пенсионные отчисления.