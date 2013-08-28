В МИД Сирии говорят, что передали ООН доказательства своей непричастности к химатаке
16:06, 28 августа 2013Мир
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Сирия предоставила инспекторам ООН, занимающимся расследованием применения химического оружия, доказательства того, что сирийские власти не применяли отравляющие вещества.
Микдад отрицает применение химоружия правительственными войсками / Фото : netgazete.com
Об этом заявил журналистам в среду в Дамаске заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.
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"Сирийские правительственные войска никогда не применяли химическое оружие, это всего лишь предлог. У нас есть доказательства этого, мы их передали комиссии инспекторов ООН", - сказал Микдад.
Как передает корреспондент РИА Новости, в среду Микдад посетил офис, в котором расположились инспекторы. При этом, когда он входил в здание, у него в руках был конверт. Вышел замминистра уже без него.
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