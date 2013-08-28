В МИД Сирии говорят, что передали ООН доказательства своей непричастности к химатаке

Об этом заявил журналистам в среду в Дамаске заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

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"Сирийские правительственные войска никогда не применяли химическое оружие, это всего лишь предлог. У нас есть доказательства этого, мы их передали комиссии инспекторов ООН", - сказал Микдад.

Как передает корреспондент РИА Новости, в среду Микдад посетил офис, в котором расположились инспекторы. При этом, когда он входил в здание, у него в руках был конверт. Вышел замминистра уже без него.