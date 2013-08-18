Власти Египта заявляют, что не позволят вмешательства во внутренние дела страны

Египетские власти могут рассмотреть вопрос о целесообразности получения страной зарубежной помощи и заявляют, что не позволят иностранным государствам вмешиваться в свои внутренние дела.

Как передает РИА Новости, министр иностранных дел Египта Набиль Фахми заявил, что «то, что происходит в Египте, это дело Египта».

«Мы отвергаем попытки вовлечь в обсуждение этой проблемы зарубежные государства. Это лишь приведет к еще большей поляризации, напряженности и затормозит национальное примирение», - заявил он в воскресенье.

Он также отреагировал на заявления ряда западных государств о намерении пересмотреть выделяемую Каиру помощь. По словам Фахми, «в Каире высоко ценят предоставляемую ему на протяжении многих лет помощь, отметив, однако, что это не «бескорыстные подарки».

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«Мы попросили специалистов, чтобы они серьезно и по справедливости изучили целесообразность той помощи, которую получает наша страна…, египетское достоинство и ценности непоколебимы», - добавил министр.

Страны Запада подвергли резкой критике действия властей Египта, в частности, разгоны митингов и демонстраций в Каире и других провинциях страны, сопровождавшиеся жертвами и арестами.

В Евросоюзе в воскресенье заявили, что в ближайшие дни планируют пересмотреть отношения с Египтом, а ранее президент США Барак Обама дал указание всем профильным правительственным ведомствам пересмотреть программу ежегодной военной помощи на 1,3 млрд долл, которую страна оказывает Каиру. Помимо этого Вашингтон объявил об отмене совместных военных учений в Египте.