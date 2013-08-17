В Египте арестовали брата лидера Аль-Каеды

Об этом со ссылкой на источник в силах безопасности страны сообщает сегодня Associated Press, передает Лента.ру.

Аль-Завахири задержали на КПП в провинции Гиза в предместье на западе Каира. Предположительной причиной ареста стали высказывания аль-Завахири в поддержку сверженного президента Египта Мохаммеда Мурси.

По теме: Правительство Египта хочет распустить организацию «Братья-мусульмане»

Ранее аль-Завахири уже арестовывали в 1999 и 2011 годах по обвинениям в терроризме и причастности к убийству бывшего президента Египта Анвара Садата. Впоследствии аль-Завахири выступил с предложением помирить Запад и мусульман.

Арест аль-Завахири произошел на фоне вооруженного противостояния между сторонниками экс-президента Мурси и силами полиции. В пятницу, 16 августа, по данным египетского правительства, в уличных столкновениях погибли 173 человека.