ВВС Израиля нанесли воздушный удар по сектору Газа

Об этом сообщило командование израильской армии.

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"Целью атаки были две пусковые установки ракет в Газе, откуда во вторник были запущены ракеты, разорвавшиеся на израильской территории", - говорится в пресс-релизе армейского командования, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщал УНИАН, в конце июня израильская авиация атаковала несколько целей в секторе Газа в ответ на палестинский ракетный обстрел.

Это был первый обмен ударами между Израилем и сектором Газа с конца апреля. «В ответ на многочисленные ракеты, выпущенные ночью по Израилю, военно-воздушные силы атаковали объекты террористической инфраструктуры, включая два склада оружия в центральной части сектора Газа и площадку для пуска ракет на юге анклава», – говорилось в сообщении Израиля.

Кроме того, Израиль закрыл на неопределенное время погранпереход «Керем Шалом», через который в полуторамиллионный палестинский анклав идут все легальные поставки коммерческих и гуманитарных грузов.