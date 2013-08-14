ВВС Израиля нанесли воздушный удар по сектору Газа
Израиль нанес сегодня воздушный удар по сектору Газа. Налет совершен в ответ на ракетный обстрел накануне возобновления мирных израильско-палестинских переговоров.
Об этом сообщило командование израильской армии.
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"Целью атаки были две пусковые установки ракет в Газе, откуда во вторник были запущены ракеты, разорвавшиеся на израильской территории", - говорится в пресс-релизе армейского командования, сообщает ИТАР-ТАСС.
Как сообщал УНИАН, в конце июня израильская авиация атаковала несколько целей в секторе Газа в ответ на палестинский ракетный обстрел.
Это был первый обмен ударами между Израилем и сектором Газа с конца апреля. «В ответ на многочисленные ракеты, выпущенные ночью по Израилю, военно-воздушные силы атаковали объекты террористической инфраструктуры, включая два склада оружия в центральной части сектора Газа и площадку для пуска ракет на юге анклава», – говорилось в сообщении Израиля.
Кроме того, Израиль закрыл на неопределенное время погранпереход «Керем Шалом», через который в полуторамиллионный палестинский анклав идут все легальные поставки коммерческих и гуманитарных грузов.