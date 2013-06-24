Израиль атаковал сектор Газа

Как передает РИА «Новости», об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Это первый обмен ударами между сторонами с конца апреля. О пострадавших не сообщается. «В ответ на многочисленные ракеты, выпущенные ночью по Израилю, военно-воздушные силы атаковали объекты террористической инфраструктуры, включая два склада оружия в центральной части сектора Газа и площадку для пуска ракет на юге анклава», – говорится в сообщении.

Кроме того, Израиль закрыл на неопределенное время погранпереход «Керем Шалом», через который в полуторамиллионный палестинский анклав идут все легальные поставки коммерческих и гуманитарных грузов.

Военные говорят, что минувшей ночью батареи противоракетной обороны «Железный купол» перехватили два реактивных снаряда, летевших на «густонаселенные районы» израильского юга. Помимо этого, несколько палестинских ракет разорвались на пустырях, не причинив ущерба.