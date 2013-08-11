В Индонезии эвакуируют людей из-за извержения вулкана

Число погибших при извержении вулкана увеличилось до шести. Ранее сообщалось о пяти погибших.

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В субботу в провинции Восточная Нуса-Тенгара начал извергаться вулкан Рокатенда. По данным СМИ, потоки лавы разрушили несколько домов в деревне Рокироле (Rokirole), сообщает РИА Новости.

Расположенный на островке Палуэ близ северного побережья острова Флорес вулкан Рокатенда, который иногда также называют Палуэ, поднимается над морем Флорес на 875 метров, однако его основание лежит примерно в трех километрах под водой.

Крупнейший на планете Индонезийский архипелаг является частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" протяженностью 3,218 тысячи километров. В районе Индонезии плиты, формирующие дно Индийского и западной части Тихого океанов, заходят под азиатскую. Наступающие на последнюю более плотные океанские тектонические плиты под большим давлением спускаются к мантии земного шара и на глубине около 100 километров под поверхностью начинают плавиться, что приводит к выбросам образующейся раскаленной лавы из сотен расположенных в этой стране вулканов.