НЛО приземлился в кратере мексиканского вулкана (видео)

Мексиканская телекомпания Televisa, которая снимает все процессы в активном вулкане Попокатепетль, случайно сняла НЛО над его кратером.

Как сообщает ТСН по информации The Huffington Post, на видео видно, как продолговатый объект подлетает к вулкану, делает крюк в залетает просто внутрь вулкана. Видео было снято камерой для ночной съемки, которую ученые используют для исследования внутренних процессов вулкана.

"Это точно не подделка. По моему мнению, это действительно удивительные кадры", - говорит специалист по спецэффектам Вооруженных сил США Марк Домино. Наряду с этим эксперты убеждены, что НЛО над вулканом - это не внеземной космический транспорт. Ученые пока еще изучают видео, однако по предварительной версии, на нем снято движение метеорита.