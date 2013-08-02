Германия отменила соглашения о прослушке с США и Великобританией

Как передает РИА «Новости», эти административные соглашения были заключены еще в 1968 и 1969 годах в качестве дополнения к немецкому закону об ограничении тайны переписки, а также почтовой, телефонной, телеграфной и иной электросвязи (так называемый закон G10). Этот закон разрешает спецслужбам проверять до 20% таких сообщений и соединений между Германией и другими странами.

Как сообщает немецкий МИД, в пятницу, 2 августа, правительство ФРГ обменялось в Берлине соответствующими нотами с представителями властей США и Великобритании. После этого соглашения официально утратили силу. "Отмена административных соглашений, на которой мы настаивали в последние недели, является необходимым и правильным последствием последних дебатов о защите личной сферы", - сказал в этой связи глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле.

О скорой отмене этих соглашений, которые до последнего времени носили секретный характер и не были известны общественности, правительство ФРГ сообщило несколько недель назад. Они разрешают разведслужбам США и Великобритании пользоваться информацией, полученной в результате прослушки немецким ведомством по защите конституции и федеральной разведывательной службой Германии, а также самим отслеживать письма и соединения, если возникает угроза для безопасности воинских подразделений из этих стран, дислоцированных на территории ФРГ.

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Власти Германии утверждают, что после воссоединения Германии в 1990 году эти соглашения ни разу не применялись. Однако после скандальных разоблачений экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена некоторые эксперты высказывали в этом сомнения.