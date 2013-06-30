Сноуден рассказал Евросоюзу, что США прослушивали его представительства

Агентство национальной безопасности (АНБ) США прослушивало представительства Европейского Союза в Вашингтоне и Нью-Йорке и взламывало их компьютерные сети.

Как передает РИА «Новости» об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Издание ссылается на находящийся в распоряжении Эдварда Сноудена секретный документ АНБ, с которым журналистам удалось ознакомиться.

Документ АНБ, датированный 2010 годом, позволяет понять, как спецслужба вела слежку за работниками представительства Европейского Союза в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Как пишет издание, специалисты АНБ не только прослушивали здания представительств при помощи установленных в них "жучков", но и взламывали их компьютерные сети, что давало им доступ к электронной переписке сотрудников представительств, а также к документам, хранящимся на их компьютерах.

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Также издание отмечает, что данная информация дает основание предположить, что именно АНБ стоит за прослушкой телефонных линий в штаб-квартире Европейского совета и Совета ЕС в Брюсселе. По данным Spiegel, европейские специалисты по безопасности установили, что атаки на телефонные линии ЕС исходили из брюссельского района, где расположена штаб-квартира НАТО, в которой также работали специалисты АНБ.

Глава Европарламента Мартин Шульц отреагировал на публикацию, заявив, что если эти данные правдивы, "это серьезно осложнит отношения ЕС и США".