Египетские исламисты готовят "Марш миллионов"
Сторонники отстраненного от должности президента Египта Мухаммеда Мурси призвали провести во вторник, 30 июля, так называемый "Марш миллионов".
Исламисты собираются потребовать от новых властей восстановить Мурси на высшем государственном посту, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"Мы призываем провести марш миллионов, который объединит людей под знаменем "Мучеников государственного переворота", - говорится в заявлении организации "Альянс исламистских групп против переворота".
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Ранее в ночь на понедельник несколько тысяч сторонников Мурси вышли на марш протеста к зданиям министерства обороны в Каире. Протестующие начали движение от мечети в районе Рабиа аль-Аадвия, где в субботу во время столкновений с полицией погибли несколько десятков человек. Об итогах данной акции пока не сообщается.