Египетские исламисты готовят "Марш миллионов"

10:44, 29 июля 2013
Мир
1280 0

Сторонники отстраненного от должности президента Египта Мухаммеда Мурси призвали провести во вторник, 30 июля, так называемый "Марш миллионов".

Беспорядки в Египте

Исламисты собираются потребовать от новых властей восстановить Мурси на высшем государственном посту, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Мы призываем провести марш миллионов, который объединит людей под знаменем "Мучеников государственного переворота", - говорится в заявлении организации "Альянс исламистских групп против переворота".

По теме: Жертвами уличных боев в Египте стали 80 человек

Ранее в ночь на понедельник несколько тысяч сторонников Мурси вышли на марш протеста к зданиям министерства обороны в Каире. Протестующие начали движение от мечети в районе Рабиа аль-Аадвия, где в субботу во время столкновений с полицией погибли несколько десятков человек. Об итогах данной акции пока не сообщается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter