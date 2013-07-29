Египетские исламисты готовят "Марш миллионов"

Исламисты собираются потребовать от новых властей восстановить Мурси на высшем государственном посту, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Мы призываем провести марш миллионов, который объединит людей под знаменем "Мучеников государственного переворота", - говорится в заявлении организации "Альянс исламистских групп против переворота".

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Ранее в ночь на понедельник несколько тысяч сторонников Мурси вышли на марш протеста к зданиям министерства обороны в Каире. Протестующие начали движение от мечети в районе Рабиа аль-Аадвия, где в субботу во время столкновений с полицией погибли несколько десятков человек. Об итогах данной акции пока не сообщается.