Банк Англии сознался в передаче золота нацистам - газета

Банк Англии впервые официально признал, что незадолго до начала Второй мировой войны перевел золото, принадлежавшее Чехословакии, на счет нацистской Германии, а впоследствии помог Рейхсбанку сбыть его. Об этом свидетельствует официальная история Банка Англии, написанная в 1950 году и впервые обнародованная вчера самим банком, сообщает КоммерсантЪ-Украина со ссылкой на опубликованные на сайте банка архивные документы.

Документы свидетельствуют о том, что в связи с растущей угрозой нападения нацистской Германии в 1930-х годах чехословацкое правительство поместило золото в Банк международных расчетов (БМР), учрежденный в 1930-м для взыскания репараций с Германии.

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Войска нацистской Германии вторглись в Чехословакию в октябре 1938 года, а уже в марте 1939-го БМР обратился к Банку Англии с просьбой перевести со счета Национального банка Чехословакии на счет Рейхсбанка золото на общую сумму £5,6 млн (£300 млн в перерасчете на нынешний курс). Банк Англии в свою очередь не мог не подчиниться требованию БМР, так как это бы стало нарушением мирного договора с Германией, заключенного после Первой мировой войны.

Большая часть золотых слитков (на сумму около £4 млн) была продана банкам Бельгии и Голландии, а оставшаяся — реализована в Лондоне. Кроме того, в июне 1939 года Банк Англии помог Рейхсбанку продать золото на сумму £860 тыс., причем не дожидаясь одобрения властей. Однако перед началом Второй мировой войны правительство приостановило все подобные транзакции. Как свидетельствуют документы, британские власти обязали Банк Англии не выполнять требования БМР, если «Банк предполагал, что их выполнение может принести пользу врагу». В результате в конце 1939 года были заблокированы две транзакции в пользу Рейхсбанка.

По данным историков, управляющий Банка Англии Монтегю Норманн поддерживал интересы Германии вплоть до начала Второй мировой. Сообщается, что до войны он даже присутствовал на крестинах сына главы Рейхсбанка Ялмара Шахта. Также известно, что председателем совета правления БМР в то время был немец Отто Нимейер, который также занимал должность директора Банка Англии и фактически был правой рукой Монтегю Норманна.