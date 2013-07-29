Путин взял под опеку амурских тигров

Председателем наблюдательного совета назначен помощник президента – начальник Контрольного управления Президента Константин Чуйченко.

Основная цель создания фонда – сохранение и увеличение популяции амурского тигра, его изучение. Организационно-правовая форма фонда – автономная некоммерческая организация «Центр «Амурский тигр». Единственным учредителем АНО стало Русское географическое общество, которое традиционно принимает активное участие в большом количестве проектов по сохранению редких животных, сообщает сайт Кремля.

Деятельность организации планируется финансировать за счёт привлечения внебюджетных средств, в том числе грантов РГО.

«Центр «Амурский тигр» создан в рамках выполнения обязательств, принятых Россией по итогам первого международного саммита по вопросам сохранения тигра на Земле, состоявшегося в 2010 году в Санкт-Петербурге по инициативе Российской Федерации. По итогам саммита 13 стран ареала обитания редкого хищника поставили цель за 12 лет удвоить число тигров в дикой природе, а для этого устранять и предотвращать факторы угроз для сохранения и восстановления его популяции.

На решение этих задач также направлен и подписанный президентом в этом месяце закон об ужесточении ответственности за убийство и оборот редких животных. Теперь за указанные деяния предусмотрена исключительно уголовная ответственность.

29 июля во всём мире отмечают Международный день тигра, решение о праздновании которого зафиксировано в Санкт-Петербургской декларации, принятой по итогам «тигриного саммита».