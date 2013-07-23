В Британии Павлу Лапшину предъявили обвинения в трех терактах

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на полицию британского графства Западный Мидленд, обвинения предъявлены по антитеррористическому законодательству из-за взрывов у трех мечетей в местности Блэк-Кантри в окрестностях города Бирмингема.

Сегодня на коротком слушании в Вестминстерском уголовном суде первой инстанции Лондоне подсудимый только подтвердил свое имя и дату рождения. Признание или непризнание вины на этом этапе не предусмотрено.

Также сегодня следственная группа отправилась в Украину, чтобы узнать больше о прошлом 25-летнего подсудимого, говорится в сообщении.

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Павла Лапшина обвинили в установлении взрывных устройств возле мечети Ашия в Уолсолле 21 июня, Центральной мечети в Вулверхемптоне 28 июня и Канзу-уль-Имам-Масджид в Типтоне 12 июля.

Вчера Лапшина, аспиранта на стажировке в Бирмингеме, также обвинили в убийстве 82-летнего Мохаммеда Салима, которое тоже квалифицируют как теракт. Пенсионер погиб 29 апреля от трех ударов ножом в спину, когда возвращался из мечети в местности Смол-Хит в Бирмингеме. Лапшин в то время находился в Британии лишь несколько дней.

Лапшина арестовали в конце прошлой недели. Во время обыска в его квартире нашли возможные составляющие взрывных устройств, сообщила полиция.

Еще одного, 22-летнего украинца, которого задерживали вместе с Лапшиным, в конце прошлой недели освободили из-под стражи, и теперь он сотрудничает со следствием в качестве свидетеля.

В Киеве в МИД сегодня сообщили, что Лапшин дважды отказывался от встречи с украинским консулом.

В Министерстве иностранных дел Украины УНИАН подтвердили информацию о выдвижении Лапшину новых обвинений. Также в МИД отметили, что представители Посольства Украины в Великобритании присутствовали на судебном заседании.