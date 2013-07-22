В Британии украинцу официально предъявлено обвинение в убийстве

Завтра украинец предстанет перед судом, сообщает сайт полиции графства Западный Мидленд.

"Учитывая наличие доказательств и в интересах общества Павел Лапшин должен быть обвинен в эпизоде убийства. Данное решение было принято в соответствии с Кодексом королевской службы обвинения", - заявила Луиза Грей, сотрудница антитеррористического отдела данной службы.

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Сейчас продолжаются допросы Лапшина по взрывах у мечетей в Англии. Английская полиция просит свидетелей и очевидцев данных событий звонить по номеру 101, говорится в сообщении.

Также полиция сотрудничает с официальными представителями Украины для изучения прошлого арестованного украинца.

Напомним, 18 июля полицией Вест-Мидленда (Бирмингем, Великобритания) были задержаны двое гражданин Украины по подозрению в причастности к совершению на территории Соединенного Королевства терактов и убийства.

Один из задержанных граждан Украины был впоследствии освобожден без выдвижения каких-либо обвинений.