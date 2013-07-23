Украинец, задержанный в Британии, платил штраф за взрыв в Днепропетровске

25-летний украинец Павел Лапшин, задержанный по подозрению в организации взрывов вблизи мечетей в Великобритании, три года тому назад привлекался к административной ответственности за незаконное проведение опытов с химическими веществами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области Алексей Щербатов.

По его словам, отмеченная информация направлена в Интерпол.

По теме: МИД: Задержанный в Британии украинец отказывается от помощи дипломатов

Щербатов рассказал, что 7 августа 2010 года в 5.00 в Октябрьский райотдел милиции в Днепропетровске поступило сообщение о хлопке в одной из квартир в многоэтажке по адресу: Набережная Победы, 100.

Сотрудники милиции и МЧС, прибывшие на место, выяснили, что в квартире студент одного из днепропетровских вузов Лапшин проводил химические опыты, в результате чего взорвалась смесь. При этом треснуло стекло на двух окнах в квартире, а также ненесущая межкомнатная перегородка.

Сам Лапшин не пострадал, на момент взрыва он находился в соседней комнате. Студент объяснил правоохранителям, что проводил опыты с научной целью.

После проведения следствия в возбуждении уголовного дела в отношении Лапшина было отказано. В то же время студента привлекли к административной ответственности согласно ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 195 (нарушение правил хранения и обращения с химическими веществами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Лапшин заплатил штраф.

Как сообщал УНИАН, 19 июля полиция Вест-Мидленда объявила об аресте двух украинцев, которых заподозрили в организации взрывов возле мечети в Бирмингеме.

Позже стало известно, что задержанные стажировались в ІТ-компании Delcam. Как сообщили в компании, один из парней учился в Великобритании уже 4 месяца, а второй – только два. Они познакомились на стажировке.

22 июля стало известно, что полиция Британии отпустила одного из украинцев, обвиняемых во взрывах вблизи мечетей.

По информации ВВС Украина, полиция графства Вест-Мидленд 22 июля сообщила, что 25-летнему украинцу Лапшину, который был задержан 18 июля, выдвинуты официальные обвинения в убийстве из террористических соображений бирмингемского пенсионера Мохаммеда Салима.

Полиция Вест-Мидленда сообщила, что сегодня, 23 июля, обвиненный предстал перед Вестминстерским магистратным судом.

Студент из Днепропетровска Лапшин победил на конкурсе студенческих работ и в апреле попал на стажировку в компанию Delcam в Бирмингеме.

Его задержали 18 июля в рамках расследования взрывов вблизи мечетей в городах Волсолл и Типтон, которое проводил подраздел полиции Вест-Мидленда по вопросам борьбы с терроризмом.

20 июля его арестовали в связи с убийством 82-летнего Салима.

29 апреля Салим после выхода из Зеленой мечети в Бирмингеме получил ножевые ранения в спину, от которых впоследствии умер.