МИД: Задержанный в Британии украинец отказывается от помощи дипломатов

Украинец, которого подозревают в совершении убийства на территории Великобритании, отказывается сотрудничать с украинскими дипломатами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор Департамента Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

Он отметил, что 22 июля 25-летнему гражданину Украины Павлу Лапшину было выдвинуто обвинение в убийстве пенсионера Мохамеда Салима.

По его словам, суд над гражданином Украины должен состояться сегодня.

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Перебыйнис отметил, что британской стороной обеспечено соблюдение прав украинца, в частности ему предоставлены адвокат и переводчик.

Он также сообщил, что, по информации британской полиции, они сотрудничают с компетентными органами Украины с целью выяснения дополнительной информации относительно гражданина Украины. А группа следователей из антитеррористического подразделения британской полиции намеревается посетить Украину в течение ближайших дней.

“Посольство Украины в Лондоне неоднократно затрагивало вопрос относительно организации встречи с Павлом Лапшиным, между тем, он дважды от нее отказывался, что зафиксировано британскими следственными органами”, - сказал Перебыйнис, добавив, что Посольство Украины в Британии продолжит предпринимать меры с целью организации встречи с гражданином Украины для предоставления ему консульско-правовой помощи.

Перебыйнис также добавил, что другой гражданин Украины, которого также подозревали в совершении этого преступления, был освобожден без выдвижения каких-либо обвинений, и теперь он сотрудничает со следствием в качестве свидетеля.

Перебыйнис также отметил, что Посольство Украины поддерживает контакт с представителями британских правоохранительных органов и держит это дело на постоянном контроле.

Как сообщал УНИАН, 19 июля полиция Вест-Мидленда объявила об аресте двух украинцев, которых заподозрили в организации взрывов возле мечети в Бирмингеме.

Позднее стало известно, что задержанные граждане стажировались в ІТ-компании Delcam. Как сообщили в компании, один из них учится в Великобритании уже 4 месяца, а другой – лишь два. Они познакомились на стажировке.

22 июля стало известно, что полиция Британии отпустила одного из украинцев, обвиняемых во взрывах вблизи мечетей.

По информации ВВС Украина, полиция графства Западный Мидлендс 22 июля сообщила, что 25-летнему украинцу Павлу Лапшину, который был задержан 18 июля, выдвинуто официальное обвинение в убийстве по террористическим мотивам бирмингемского пенсионера Мохаммеда Салима.

Полиция Западного Мидлендса сообщила, что во вторник, 23 июля, обвиняемый предстанет перед Вестминстерским магистратным судом.

Студент из Днепропетровска Павел Лапшин победил на конкурсе студенческих работ, и в апреле попал на стажировку в компанию Delcam в Бирмингеме.

Его задержали 18 июля в рамках расследования взрывов вблизи мечетей в городах Волсолл и Типтон, которое проводило подразделение полиции Западного Мидлендса по вопросам борьбы с терроризмом.

20 июля его арестовали в связи с убийством 82-летнего Мохаммеда Салима.

29 апреля Салим вышел из Зеленой мечети в Бирмингеме, и получил ножевые ранения в спину, от которых впоследствии умер.

Панихиду по Мохаммеду Салиму в Зеленой мечети провели 13 июля. Его похороны неоднократно откладывали, поскольку возникла необходимость проведения повторного вскрытия.

Другого задержанного украинца, которому 22 года, освободили без предъявления обвинений, потому его фамилию полиция Западного Мидлендса не называет.

Сообщают, что он теперь сотрудничает с правоохранительными органами в качестве свидетеля.

Компания Delcam в понедельник сообщила, что стажировка 25-летнего украинца в рамках проекта Евросоюза началась 24 апреля 2013 г., а 22-летний украинец начал ее 1 июня 2013 г.