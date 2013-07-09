ОАЭ подарят Египту миллиард долларов

Источник агентства Рейтер, близкий к переговорам между двумя странами, сообщил, что решение о выделении двухмиллиардного кредита будет официально подтверждено в течение двух дней, передает РИА Новости.

Ранее во вторник высокопоставленная делегация из Объединенных Арабских Эмиратов отправилась в Египет, чтобы предложить помощь новым властям в переходный период.

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Напомним, армия Египта на прошлой неделе после народных протестов отстранила от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси, временно приостановила действие конституции и поручила главе Конституционного суда страны Адли Мансуру выполнять обязанности главы государства. Исламисты не согласились с решением военных и объявили о бессрочных акциях протеста с требованием вернуть власть законно избранному президенту. В столкновениях сторонников и противников Мурси погибли несколько десятков человек.