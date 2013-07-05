В Египте «Братья-мусульмане» призывают к массовым протестам

Исламисты заявили, что пятница 5 июля должна стать «Днем гнева», призванным показать силу движения и продемонстрировать решимость его сторонников добиваться восстановления власти свергнутого президента Мохаммеда Мурси.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации The Guardian.

«Братья-мусульмане» также объявили, что категорически отказываются признавать новое руководство страны и «полностью отвергают военный переворот против законно избранного президента и воли народа».

По данным телеканала «Аль-Джазира» в районе Наср-Сити на востоке Каира уже собрались десятки тысяч людей, протестующих против смены власти. При этом их число продолжает увеличиваться.

Неподалеку от мест проведения митингов исламистов развернуты армейские подразделения и бронетехника. Военные заявляют, что это сделано «для предотвращения насилия». Лидеры «Братьев-мусульман» также призывают своих сторонников воздержаться от применения силы, но планируют провести несогласованный марш на министерство обороны Египта.

В ночь на 4 июля армейское командование Египта отстранило от власти президента Мохаммеда Мурси и назначило переходное руководство страны, призванное провести новые выборы. Смещенный глава государства был арестован, как и руководство поддерживающих его «Братьев-мусульман». Были также закрыты исламистские теле- и радиостанции.

Действия армии поддержало большинство жителей Египта, недовольных затянувшимся экономическим и политическим кризисом. Однако исламисты оценили смену власти как военный переворот.