Временный лидер Египта: Новые выборы состоятся в течение шести месяцев

Временный лидер Египта Адли Мансур поздно вечером в понедельник принял решение, согласно которому новые выборы в стране должны состояться в течение 6 месяцев. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно решению, парламентские выборы будут проводиться после того, как на референдуме утвердят изменения в конституцию. Военные приостановили ее действие на прошлой неделе, когда устранили исламистского президента Египта Мухаммада Мурси.

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В понедельник утром в Каире погибли не менее 51 человек. Движение «Мусульманское братство» заявило, что его сторонники были обстреляны вблизи казарм, где, как считается, содержится Мурси. Армия говорит, что ее действия были ответом на вооруженную провокацию.

США призвали все стороны египетского противостояния к максимальной сдержанности.