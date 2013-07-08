СМИ: В результате штурма штаб-квартиры гвардии в Каире погибло 70 человек

Об ужесточающихся столкновениях армии и протестующих сообщил телеканалу Sky News Arabia источник в одной из больниц Каира, передает РИА Новости.

Ранее Минздрав страны подтвердил гибель 42 человек.

Группа вооруженных людей напала рано утром в понедельник на штаб-квартиру республиканской гвардии в Каире. В ответ военные также применили оружие. К настоящему моменту задержаны порядка 200 участников беспорядков. По словам очевидцев, нападавшие до сих пор укрываются в расположенных неподалеку мечетях и жилых домах.

Ранее египетские военные заявили, что один офицер армии погиб и еще порядка 40 пострадали в результате "террористической атаки". МВД Египта также сообщило о гибели своего сотрудника в этом столкновении.

Группировка "Братья-мусульмане", чьи активисты, по всей вероятности, причастны к этому инциденту, призвала своих сторонников к "интифаде" (восстанию) против тех, "кто украл революцию".