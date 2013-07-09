В МИД Китая советуют Японии отбросить иллюзии относительно спорных островов

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сегодня на пресс-конференции, пишет Синьхуа.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 7 июля в интервью СМИ заявил, что Китай сейчас пытается изменить статус-кво с опорой на реальные силы. Журналист спросил, каковы комментарии китайской стороны по этому поводу.

Хуа Чуньин заявила, что остров Дяоюйдао и прилегающие к нему острова "издревле являются исконной территорией Китая" и он обладает неоспоримым суверенитетом над ними. Все действия японской стороны в отношении островов Дяоюйдао "основаны на их незаконном захвате".

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Представитель китайского МИДа посоветовал Японии, "отбросить все иллюзии, правильно взглянуть на историю и современность" и разрешения проблем посредством диалога.

Как сообщал УНИАН, КНР и Япония спорят о принадлежности островов Сенкаку (Дяоюйдао) с начала 1970-х годов. Япония утверждает, что занимает острова с 1895 года, а до того времени они никому не принадлежали. Китай настаивает на том, что острова были включены в состав китайской империи еще 600 лет назад.

После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно.

Территориальный спор обострился в середине 2012 года, когда японское правительство объявило о национализации островов.