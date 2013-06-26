СМИ: Япония хочет отстаивать спорные острова с помощью новых ракет

Министерство обороны Японии приступило к рассмотрению вопроса о разработке собственных баллистических ракет дальностью 400-500 километров для предотвращения возможного вторжения на острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), являющиеся предметом японо-китайского территориального спора, пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Санкэй".

Детальный план проекта должен быть представлен в июле в рамках пересмотра программы национальной безопасности. Если проект будет одобрен, разработка новых баллистических ракет может начаться уже в следующем году. Размещение ракет планируется на самом южном японском острове Окинава.

Согласно предположениям экспертов японского военного ведомства, для преодоления расстояния в 500 километров новым ракетам потребуется около пяти минут, что позволит предотвратить попытки высадки на острова Сенкаку (Дяоюйдао) еще на подступах. Если проект будет реализован, отмечает издание, это станет первым случаем, когда силы самообороны Японии будут оснащены наступательным вооружением большой дальности.

КНР и Япония спорят о принадлежности островов Сенкаку (Дяоюйдао) с начала 1970-х годов. Япония утверждает, что занимает острова с 1895 года, а до того времени они никому не принадлежали. Китай настаивает на том, что острова были включены в состав китайской империи еще 600 лет назад. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно.

Территориальный спор обострился в середине 2012 года, когда японское правительство объявило о национализации островов.