СМИ: Россия и США ведут «прохладную войну» по разоблачителю ЦРУ Сноудену

Как напоминает издание, российские и американские чиновники успели обменяться "шпильками" и угрозами, однако были вынуждены отступить от такой риторики, вспомнив о более важных взаимных интересах.

В частности, для Москвы и Вашингтона принципиальнее долгосрочное сотрудничество по сирийскому конфликту и по ядерной проблеме, - отмечает издание.

В заметке Bloomberg также отмечается, что администрация президента Обамы пытается ослабить напряженность, возникшую в результате дела Сноудена. Конфронтационная тактика Вашингтона в отношении Гонконга и Москвы провалилась, пишет издание.

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Business Insider считает, в свою очередь, что наивно требовать у России экстрадиции Сноудена. Как полагает автор заметки, если бы два государства поменялись ролями, то США вряд ли бы выдали Москве такого же разоблачителя. Обозреватель напоминает, что во времена «холодной войны» ряд представителей советских и восточноевропейских спецслужб и армии получили убежище в Северной Америке.

Наконец, The Atlantic пишет, что российскому президенту Путину нравится унижать Вашингтон, поэтому администрации Обамы не стоит ждать особой помощи от Москвы в деле Сноудена. Как предполагает автор статьи, разоблачитель ЦРУ будет оставаться на территории России, пока это нравится Путину. Возможно, долгим это пребывание не окажется, заключил обозреватель.

Газета.ру