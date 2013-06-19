Qatar Airways уступила звание лучшей авиакомпании мира

Национальный перевозчик Катара удерживал лидерство в рейтинге, с 2009 года составляемом Skytrax, на протяжении последних двух лет, притом что Emirates в 2012 году находилась на восьмой строчке, а в 2011-м - на десятой, сообщает РИА Туризм.

Третья позиция осталась, как и годом ранее, за Singapore Airlines. В то же время занимавшая второе место Asiana Airlines откатилась на пятую строчку, пропустив вперед японскую ANA All Nippon Airways, прежде замыкавшую пятерку.

Во второй половине Топ-10 мировых перевозчиков оказались Cathay Pacific Airways (четвертое место в рейтингах за 2012 и 2011 годы), Etihad Airways (стабильное шестое места в прежние годы), индонезийская Garuda (ранее не попадавшая в десятку лидеров), Turkish Airlines (седьмое и девятое места соответственно) и австралийская Qantas Airways (восьмая строчка в 2011 году).

Крупнейшая российская авиакомпания - "Аэрофлот" - поднялась с 85 на 61 место, а "Трансаэро" - с 72 на 65. Кстати говоря, последняя возглавила пятерку "наиболее прогрессирующих перевозчиков" (за "Трансаэро" идут Azerbaijan Airlines и Norwegian). Мощный рывок совершила и S7 Airlines, преодолевшая аж 49 позиций и обосновавшаяся на 94 строчке.

Из европейских компаний ближе всех к пьедесталу оказалась Lufthansa,открывающая вторую десятку чарта (в прошлогоднем рейтинге у нее была 14 позиция).

Лучшим лоукостером, как и год назад, стала AirAsia. А вот занимавшие вторую и третью строчки Virgin America и Jetstar Airways поменялись местами.

В номинации "Лучший аэропортовый сервис" девять из десяти мест забрали азиатские авиакомпании - ANA All Nippon Airways, Asiana Airlines, Korean Air, Japan Airlines, Hainan Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, EVA Air и Dragonair. Разбавить этот коктейль удалось только Lufthansa, обосновавшейся в самом конце списка.

Результаты рейтинга основаны на опросе более 18 миллионов пассажиров из 160 стран мира.