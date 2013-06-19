Qatar Airways уступила звание лучшей авиакомпании мира
Qatar Airways уступила звание лучшей авиакомпании мира дубайской Emirates, впервые за историю вручения премии World Airline Awards взобравшейся на пьедестал почета.
Национальный перевозчик Катара удерживал лидерство в рейтинге, с 2009 года составляемом Skytrax, на протяжении последних двух лет, притом что Emirates в 2012 году находилась на восьмой строчке, а в 2011-м - на десятой, сообщает РИА Туризм.
Третья позиция осталась, как и годом ранее, за Singapore Airlines. В то же время занимавшая второе место Asiana Airlines откатилась на пятую строчку, пропустив вперед японскую ANA All Nippon Airways, прежде замыкавшую пятерку.
Во второй половине Топ-10 мировых перевозчиков оказались Cathay Pacific Airways (четвертое место в рейтингах за 2012 и 2011 годы), Etihad Airways (стабильное шестое места в прежние годы), индонезийская Garuda (ранее не попадавшая в десятку лидеров), Turkish Airlines (седьмое и девятое места соответственно) и австралийская Qantas Airways (восьмая строчка в 2011 году).
Крупнейшая российская авиакомпания - "Аэрофлот" - поднялась с 85 на 61 место, а "Трансаэро" - с 72 на 65. Кстати говоря, последняя возглавила пятерку "наиболее прогрессирующих перевозчиков" (за "Трансаэро" идут Azerbaijan Airlines и Norwegian). Мощный рывок совершила и S7 Airlines, преодолевшая аж 49 позиций и обосновавшаяся на 94 строчке.
Из европейских компаний ближе всех к пьедесталу оказалась Lufthansa,открывающая вторую десятку чарта (в прошлогоднем рейтинге у нее была 14 позиция).
Лучшим лоукостером, как и год назад, стала AirAsia. А вот занимавшие вторую и третью строчки Virgin America и Jetstar Airways поменялись местами.
В номинации "Лучший аэропортовый сервис" девять из десяти мест забрали азиатские авиакомпании - ANA All Nippon Airways, Asiana Airlines, Korean Air, Japan Airlines, Hainan Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, EVA Air и Dragonair. Разбавить этот коктейль удалось только Lufthansa, обосновавшейся в самом конце списка.
Результаты рейтинга основаны на опросе более 18 миллионов пассажиров из 160 стран мира.