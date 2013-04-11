Названы лучшие аэропорты мира

Лучшим аэропортом мира по итогам опроса признан Сингапур, в прошлом году бывший вторым. Второе же место получил прошлогодний победитель - сеульский Incheon. Наиболее частый лидер предыдущих лет - аэропорт Гонконга - опустился с третьей на четвертую строчку, поменявшись местами с Амстердамом. В десятку также попали Пекин, Мюнхен, Цюрих, Ванкувер, токийский Haneda и лондонский Heathrow. Вторую десятку составили Франкфурт, Окленд, Нагоя, Куала-Лумпур, токийский Narita, Копенгаген, Осака, шанхайский Hongqiao и Абу-Даби, сообщает Travel.ru.

Московский аэропорт Домодедово четвертый раз подряд занимает первое место в Восточной Европе в ежегодном рейтинге аэропортов британской исследовательской компании Skytrax. Второй и третий призы достались Шереметьево и Будапешту - они поменялись местами. Далее расположились Астана и Алма-Ата (по мнению устроителей акции они странным образом тоже попадают в европейскую категорию). Исследование качества обслуживания проводилось путем опроса более 12 миллионов пассажиров в течение года.

По отдельным терминалам победу одержал 5-й в Heathrow, далее следуют 3-й сингапурский, 4-й мадридский, международный в Атланте и 3-й пекинский. Лучшим бюджетным аэропортом признан лондонский Stansted, лучший премиум-сервис предоставляется терминалом Qatar Airways в Дохе. Приз за наибольший прогресс достался Франкфурту (Внуково стал в этой номинации пятым).

Сингапур победил в номинации "Развлечения в аэропорту", Копенгаген - "Прохождение контроля безопасности", токийский Haneda - "Чистота в терминале", Мюнхен - "Лучшие кафе и рестораны", а лондонский Heathrow - "Лучшие магазины Duty Free". Лучшим по прохождению погранконтроля признан Куала-Лумпур, по обработке и доставке багажа - Цюрих, по транзитному сервису и работе персонала - сеульский Incheon. В номинации "Лучший аэропортовый отель" вновь победил гонконгский Regal Airport Hotel,

Региональными победителями помимо Сингапура и Домодедово стали: Кейптаун в Африке, Мюнхен в Центральной Европе, Амстердам - в Европе и Западной Европе, Стамбул - в Южной Европе, Хельсинки - в Северной Европе, Абу-Даби - на Ближнем Востоке, Ванкувер - в Северной Америке, Панама - в Центральной Америке, Лима - в Южной Америке, Окленд - в Океании, Хайдарабад - в Индии и Пекин - в Китае.