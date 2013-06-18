G8: Рост мировой экономики по-прежнему слаб

Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам встреч лидеров стран G8.

"Рост мировой экономики остается слабым, несмотря на то, что риски сократились благодаря серьезным политическим мерам в США, Евросоюзе и Японии, а также большей стабильности рынков развивающихся и переходных экономик. Большинство финансовых рынков продемонстрировали рост. Однако этот оптимизм не может распространяться на состояние экономик и ситуацию с занятостью в развитых странах мира. В реальности прогнозы роста ухудшились для некоторых регионов по сравнению с теми, которые давались на саммите в Кэмп-Дэвиде (в 2012 году)", - говорится в коммюнике по экономическим вопросам, текст которого распространил офис британского премьера.

В 2013 году в мировой экономике остаются уязвимые сферы, что говорит, по мнению лидеров G8, о необходимости продолжения реформ и борьбы с безработицей.

"Мы договорились принимать решительные действия для стимулирования устойчивого восстановления мировой экономики. Странам с развитой экономикой необходимо сбалансировать поддержку внутреннего спроса со структурными реформами. Мы подтверждаем нашу приверженность снижению дисбаланса мировой экономики. Денежно-кредитная политика стран должна быть направлена на восстановление экономики и стабилизацию внутренних цен. Восстановление бюджетной стабильности в среднесрочной перспективе должна стать приоритетом", - цитирует РИА Новости.