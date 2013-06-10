Джип с 8 туристами упал в 25-метровую пропасть в Турции

Автомобиль с восемью иностранными туристами, в том числе, россиянкой, упал в 25-метровую пропасть в Турции во время экскурсии "джип-сафари". Погибла гражданка Казахстана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Sabah.

Об аварии стало известно сегодня. Инцидент произошел 7 июня около 13.00 по местному времени в районе Серик провинции Анталья. Погибла туристка из Казахстана. Водитель джипа и остальные туристы - одна русская, двое граждан Казахстана и трое немцев - доставлены в больницы Антальи и Серика. Согласно информации газеты, состояние пострадавших - удовлетворительное.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Идет расследование ЧП.