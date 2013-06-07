Венгрия готовится к крупнейшему в истории страны наводнению (видео)

В настоящее время работы по сооружению заградительных сооружений ведутся на протяжении почти 700 километров.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что эвакуация может угрожать почти 55000 жителей Будапешта, сообщает ТСН.

В основном будет касаться района Обуда. По данным местных СМИ, наводнение не угрожает гостиницам. Тем не менее, власти эвакуировали жителей двух отелей на острове Маргарет.

К утру пятницы уровень воды в Дунае на участке, проходящем через Будапешт, достиг 7,81 метра. По прогнозам синоптиков, пика наводнения следует ожидать, начиная с пятницы. Скорее "большая вода" придет в город в понедельник или во вторник.

Ожидается, что уровень воды в реке поднимется до 8,85-9 метров, что почти на 25 сантиметров выше уровня 2006 года.

Напомним, наводнения, вызванные проливными дождями, начались на прошлой неделе в Чехии. Жертвами стали, по меньшей мере, 15 человек по всей Европе. В Германии больше всего пострадали регионы Бавария, Саксония и Тюрингия. На западе Австрии затруднено железнодорожное и автомобильное сообщение, сотни жителей эвакуированы, тысячи людей принимают участие в ликвидации последствий наводнения.