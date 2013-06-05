В центр Стамбула снова вышли десятки тысяч людей

Десятки тысяч жителей турецкого города Стамбул собираются в эти минуты на манифестацию против политики нынешнего правительства страны во главе с Тайипом Эрдоганом. Об этом передает с места событий корреспондент РИА «Новости».

Многочисленность демонстрации сегодня объясняется тем, что утром в больнице от ранений скончался третий участник протестных выступлений, начавшихся в Стамбуле в конце прошлой недели и распространившихся на крупнейшие города страны. Собравшиеся на площади Таксим в центре Стамбула выражают свое негодование по поводу действий турецкой полиции и готовы продолжать демонстрации до привлечения к суду высших чинов МВД, "допустивших гибель мирных граждан".

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На подъезде к площади расположилось несколько спецмашин полиции и "скорой помощи". К вечеру протестующие начали баррикадировать все улицы, ведущие в центральные кварталы, оставляя в завалах лишь небольшие проходы для самих демонстрантов. Проезд по улицам, ведущим в центр, практически полностью блокирован.

Основные события в центре Стамбула должны начаться с наступлением темноты.

Девятый день по всей Турции продолжаются антиправительственные выступления, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези в центре города. Демонстранты выступают против исламизации Турции и обвиняют власть в том, что она вмешивается в жизнь простых граждан. Премьер-министр Эрдоган считает, что акции организованы экстремистами.