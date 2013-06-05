В США обрушилось здание, из-под завалов извлекли 11 человек

Сейчас ведутся поиски еще двух человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

По меньшей мере восемь человек были госпитализированы. По данным телеканала ABC News, в результате обрушения ранения получили 11 человек.

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Причины происшествия неизвестны. По информации пожарных, рядом с рухнувшим зданием находилась постройка, которую должны были снести. Не исключено, что к ЧП привели работы по сносу этого здания.

В рухнувшем здании находился, в том числе, комиссионный магазин Армии спасения США. Число людей, которые находились в здании в момент обрушения, не уточняется.