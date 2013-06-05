В США обрушилось здание, из-под завалов извлекли 11 человек
19:54, 05 июня 2013Мир
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Сотрудники спасательных служб извлекли 11 человек из-под завалов обрушившегося здания в американском городе Филадельфия.
Сейчас ведутся поиски еще двух человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.
По меньшей мере восемь человек были госпитализированы. По данным телеканала ABC News, в результате обрушения ранения получили 11 человек.
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Причины происшествия неизвестны. По информации пожарных, рядом с рухнувшим зданием находилась постройка, которую должны были снести. Не исключено, что к ЧП привели работы по сносу этого здания.
В рухнувшем здании находился, в том числе, комиссионный магазин Армии спасения США. Число людей, которые находились в здании в момент обрушения, не уточняется.
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