Несколько сотен рабочих фабрики в Бангладеш отравились на работе водой

Об этом сообщили местные СМИ.

По словам представителя ассоциации работников текстильной промышленности, есть предположение, что кто-то подсыпал пестициды в водопровод компании.

В мае в Бангладеш произошло несколько демонстраций рабочих, которые требовали от властей улучшения условий труда на швейных фабриках страны.

24 апреля в пригороде Дакки обрушился восьмиэтажный комплекс Rana Plaza, в котором располагалось пять текстильных предприятий. В результате обрушения погибли более 1100 человек.

ВВС Украина