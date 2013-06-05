Несколько сотен рабочих фабрики в Бангладеш отравились на работе водой
19:34, 05 июня 2013Политика
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Несколько сотен сотрудников швейной фабрики в пригороде столицы Бангладеш Дакки оказались в больницах в результате отравления загрязненной водой на своих рабочих местах.
Об этом сообщили местные СМИ.
По словам представителя ассоциации работников текстильной промышленности, есть предположение, что кто-то подсыпал пестициды в водопровод компании.
В мае в Бангладеш произошло несколько демонстраций рабочих, которые требовали от властей улучшения условий труда на швейных фабриках страны.
24 апреля в пригороде Дакки обрушился восьмиэтажный комплекс Rana Plaza, в котором располагалось пять текстильных предприятий. В результате обрушения погибли более 1100 человек.
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