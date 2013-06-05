Еврокомиссия ищет возможность применять "список Магнитского"

Об этом пишет Интернет-издание EUobserver.

По информации издания, на сегодня ЕС и Россия завершают переговоры по соглашению о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз. Эти изменения, в том числе, дают возможность для безвизовых поездок владельцам российских служебных паспортов.

В то же время, как стало известно EUobserver, группа из 48 депутатов Европарламента, среди которых председатель Комитета по вопросам иностранных дел Эльмар Брок и лидер либералов Ги Верхофстадт написали письмо министрам иностранных дел стран-членов ЕС, в котором заявили, что Европарламент не ратифицирует соглашение о дальнейшем упрощении виз, если не будет решена проблема чиновников, причастных к делу С.Магнитского.

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"В нынешних условиях мы не сможем поддержать любое соглашение об упрощении визового режима с Россией, и будем выступать за отказ парламента дать согласие, если Совет (ЕС) не одобрит европейский "закон Магнитского", - цитирует издание письмо депутатов.

EUobserver со ссылкой на европейские дипломатические источники отмечает, что дипломаты видят несколько путей решения проблемы. Один из них - получение гарантий от российского правительства о том, что люди, причастные к делу С.Магнитского, не будут использовать служебных паспортов при въезде в ЕС.

Другой путь решения проблемы дипломаты видят во внесении фамилий соответствующих лиц в Шенгенскую информационную систему. При этом варианте, по словам собеседника издания, такие лица смогут получать визы в странах-членах ЕС, однако не смогут въезжать в страны ЕС по служебным паспортам без виз.