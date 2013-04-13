У "списка Магнитского" есть секретное приложение

Так считает замдиректора программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Джефри Манкофф.

"Конечно, ни публичный, ни засекреченный список не вечен, и каждый из них может быть пересмотрен в будущем в случае необходимости. Не зная точно, кто включен в засекреченный список, я не могу сказать, есть ли там сюрпризы. Но, предположительно, в нем есть влиятельные люди, иначе его бы никогда не засекретили", - сказал Манкофф РИА Новости.

Минфин США в пятницу опубликовал "список Магнитского" из 18 фамилий.

Закон, названный так в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, был принят конгрессом США в конце 2012 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских законодателей, к нарушениям прав человека.

Источник в госдепартаменте США сообщил журналистам, что помимо обнародованного списка есть еще и засекреченный. Однако заморозить активы без обнародования данных нельзя, поэтому фигуранты этого списка, число которых не называется, подвергнутся пока лишь визовым санкциям.

Отвечая на вопрос о том, почему список засекречен, сотрудник госдепа сказал: "Чтобы объяснить это, мне придется назвать фигурантов".