Двое украинских моряков освобождены из пиратского плена

Об этом сообщает на своем сайте компания-оператор судна Leonhardt and Blumberg.

«4 моряков, которые находились на борту захваченного у берегов Экваториальной Гвинеи контейнеровоза Hansa Marburg, в настоящее время освобождены», - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 22 апреля возле побережья Экваториальной Гвинеи пираты, напав на контейнеровоз Hansa Marburg, похитили четырех членов экипажа - двух украинцев, россиянина и гражданина тихоокеанского государства Кирибати.