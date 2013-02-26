Трех украинцев освободили из пиратского плена в Нигерии

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.

«По сообщению представителя нигерийского филиала компании «Буми Армада Навигейшен», подтвержденному в ее малайзийском офисе, шестеро членов экипажа принадлежащего ей буксира Armada Tuah 101, захваченные при пиратском нападении 17 февраля у берегов Нигерии в районе порта Брасс (штат Байелса), освобождены 25 февраля», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них – старший помощник капитана судна россиянин Андрей Новиков, а также трое граждан Украины и двое – Индии. Все освобожденные заложники чувствуют себя нормально и в скором времени вернутся домой.

Как сообщал УНИАН, Международное морское бюро (ММБ) сообщило о том, что 17 февраля приблизительно на расстоянии 80 км от нигерийского побережья пираты напали на судно Armadah Tuah.

Во время нападения на эксплуатируемое нигерийской компанией-оператором Armada Century Ltd вспомогательное судно Armadah Tuah под флагом Малайзии пираты захватили только иностранцев, находившихся на борту. Нигерийцы, которые входили в состав экипажа, впоследствии перегнали покинутое морскими разбойниками судно к берегу.

По словам представителя полиции нигерийского штата Байельса Фиделиса Одунни, «трое из похищенных - из Украины, двое - из Индии, один - из России. Один из похитителей позвонил и потребовал 200 миллионов найра (около одного миллиона евро)».

20 февраля в пресс-службе МИД Украины сообщили, что трое граждан Украины – члены экипажа шельфового буксира Armada Tuah 101, захваченные в плен, освобождены.

Однако 22 февраля это сообщение опровергли в МИД РФ.