В Копенгагене сгорел известный Музей свободы

Музей датского сопротивления 1940-1945 годов уничтожен сегодня пожаром.

Как передает ИТАР-ТАСС, возгорание вспыхнуло ночью во входящем в музейный комплекс кафе, и огонь быстро перекинулся на другие строения. В тушении участвовали около 50 пожарных. Пожар вызвал сильное задымление во всем квартале.

«Из-за медной крыши внутри сохраняется сильный жар, и поэтому там нельзя находиться, - сказал начальник бригады пожарных Копенгагена Ян Серенсен. - Крыша будет снята подъемным краном. В целом комплексу нанесен сильный ущерб, полностью выгорело две трети музея. Скорее всего, он будет снесен и затем отстроен заново».

«Пожарным и сотрудникам музея удалось вынести практически все ценные документы, фотографии и другие экспонаты, - сообщил пресс-атташе музея Хенрик Шиллинг. - Несчастье произошло за неделю до празднования Дня освобождения Дании от гитлеровской оккупации 5 мая, к которому в музее всегда были приурочены торжественные мероприятия».

Музей борьбы датского сопротивления 1940-1945 годов, который здесь называют Музеем свободы, был открыт в 1957 году и находится у входа в крепость Кастеллет, где размещается ряд военных учреждений. Он был создан участниками сопротивления, передан государству и сегодня является составной частью Национального музея.