Туск: Польша не допустит покупки россиянами энергетических активов
Власти Польши не допустят покупки российскими инвесторами энергетических активов ввиду использования Россией этой сферы для политических целей, но открыты для российских инвестиций во все другие отрасли польской экономики.
Об этом сказал глава польского правительства Дональд Туск, комментируя сообщение о лоббировании бывшим Президентом Польши Александром Квасневским интересов российского химического гиганта «Акрон», передает кореспондент УНИАН.
«Если придет богатый российский инвестор и будет хотеть вложить средства в Польше, его также будут рады видеть, как и инвестора из каждого другого государства», - отметил премьер, слова которого наводит агентство РАР.
«Но есть одно исключение из правил - это энергетика, и это не потому, что у нас есть какие то предубеждения, а только потому, что наш восточный сосед очень часто энергетику, в частности, газ, использует как часть своей заграничной политики. Мы не будем на это закрывать глаза», - сказал Д.Туск.
Среди активов, которые власти Польши никогда не позволят купить россиянам, премьер назвал крупнейший в стране нефтяной концерн PKN Olren, нефтеперерабатывающий завод в Гданьске, газотранспортную систему и нефтегазовую PGNIG.
«Это очевидное дело, здесь не о чем дискутировать», - подчеркнул Д.Туск.
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Он напомнил, что в прошлом году власти заблокировали покупку российским «Акроном» крупнейшую польскую компанию химической отрасли Zaklady Azotowe Tarnów.
Премьер также подтвердил, что А.Квасневский разговаривал с ним на предмет того, чтобы открыть доступ на польский рынок российскому «Акрону». По его словам, он сказал экс-президенту, что такое действие противоречило бы национальным интересам Польши.
Польская редакция журнала Newsweek сообщила на днях, что А. Квасневский с группой своих советчиков лоббировал интересы «Акрона», который в июле 2012 года хотел выкупить контрольный пакет котирующейся на Варшавской бирже Azotów Tarnów.
Cам А.Квасневский в специально обнародованном заявлении во вторник отметил, что он не получал от «Акрона» никакого денежного вознаграждения и не вел никаких разговоров на тему ему продажи активов с представителями польского государственного имущества.
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Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года польское министерство госимущества, владеющее 32% акций, Azoty Tarnów для того, чтобы не допустить поглощения компании «Акроном» объявила о планах объединения ZAT с другим польским химических гигантом Zaklady Azotowe Рulawy.
«Акрон», который предлагал акционерам ZAT продать акции с 25% премией к рыночным котировкам, сумел приобрести только около 12% акций вместо запланированных 66%.