Туск: Польша не допустит покупки россиянами энергетических активов

Об этом сказал глава польского правительства Дональд Туск, комментируя сообщение о лоббировании бывшим Президентом Польши Александром Квасневским интересов российского химического гиганта «Акрон», передает кореспондент УНИАН.

«Если придет богатый российский инвестор и будет хотеть вложить средства в Польше, его также будут рады видеть, как и инвестора из каждого другого государства», - отметил премьер, слова которого наводит агентство РАР.

«Но есть одно исключение из правил - это энергетика, и это не потому, что у нас есть какие то предубеждения, а только потому, что наш восточный сосед очень часто энергетику, в частности, газ, использует как часть своей заграничной политики. Мы не будем на это закрывать глаза», - сказал Д.Туск.

Среди активов, которые власти Польши никогда не позволят купить россиянам, премьер назвал крупнейший в стране нефтяной концерн PKN Olren, нефтеперерабатывающий завод в Гданьске, газотранспортную систему и нефтегазовую PGNIG.

«Это очевидное дело, здесь не о чем дискутировать», - подчеркнул Д.Туск.

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Он напомнил, что в прошлом году власти заблокировали покупку российским «Акроном» крупнейшую польскую компанию химической отрасли Zaklady Azotowe Tarnów.

Премьер также подтвердил, что А.Квасневский разговаривал с ним на предмет того, чтобы открыть доступ на польский рынок российскому «Акрону». По его словам, он сказал экс-президенту, что такое действие противоречило бы национальным интересам Польши.

Польская редакция журнала Newsweek сообщила на днях, что А. Квасневский с группой своих советчиков лоббировал интересы «Акрона», который в июле 2012 года хотел выкупить контрольный пакет котирующейся на Варшавской бирже Azotów Tarnów.

Cам А.Квасневский в специально обнародованном заявлении во вторник отметил, что он не получал от «Акрона» никакого денежного вознаграждения и не вел никаких разговоров на тему ему продажи активов с представителями польского государственного имущества.

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Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года польское министерство госимущества, владеющее 32% акций, Azoty Tarnów для того, чтобы не допустить поглощения компании «Акроном» объявила о планах объединения ZAT с другим польским химических гигантом Zaklady Azotowe Рulawy.

«Акрон», который предлагал акционерам ZAT продать акции с 25% премией к рыночным котировкам, сумел приобрести только около 12% акций вместо запланированных 66%.