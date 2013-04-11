Тетчер еще два года назад утвердила для себя скромные похороны

Как сообщает ТСН со ссылкой на комитет по подготовке похорон, частично эти расходы покроются из состояния М.Тетчер, а частично они будут оплачены из британского госбюджета.

Предусмотрено, что в церемонии прощания с М.Тетчер примут участие подразделения британской армии и флота, которые раньше принимали участие в Фолклендской войне против Аргентины 1982 года. На церемонию прибудут также королева Елизавета II и ее муж Филипп, герцог Эдинбургский.

Последний раз глава государства присутствовала на похоронах премьер-министра Великобритании в 1965 году, когда хоронили Уинстона Черчилля.

Как сообщалось, по сценарию, в ночь перед похоронами тело М.Тетчер перенесут в часовню в Вестминстерском дворце. Утром на лафете в сопровождении конницы тело перевезут на службу в Собор Святого Павла. Затем состоится частная церемония кремации. Как отмечается, еще в 2011 году М.Тетчер утвердила для себя скромные похороны.