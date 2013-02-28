Путин: зондируется возможность расширения НАТО на Восток

«Сегодня мы видим, как на планете множатся и расширяются зоны нестабильности и конфликта. Не прекращаются вооружённые конфликты на Ближнем Востоке, в Азии, возрастает опасность экспорта радикализма и хаоса в ближайшие с нами регионы», - приводит его слова собственный корреспондент УНИАН в РФ.

«Одновременно предпринимаются методичные попытки тем или иным образом расшатать стратегический баланс. Фактически запущен второй этап создания глобальной системы ПРО Соединённых Штатов Америки, зондируются возможности для дальнейшего расширения НАТО на Восток, существует и опасность милитаризации Арктики», - заявил он.

По теме: Генсек ОДКБ: в Украине все взоры направлены в НАТО

По словам В.Путина, эти вызовы напрямую затрагивает российские национальные интересы.

Он подчеркнул, что среди приоритетов России - является развитие тесной интеграции в Евразии, укрепление Единого экономического пространства, переход к созданию Евразийского экономического союза.

В.Путин заявил, что России нужно содействовать укреплению многополярности в мире. Это развитие механизмов коллективного реагирования на потенциальные вызовы региональной безопасности, включая укрепление военной составляющей ОДКБ, добавил он.

По его словам, динамика геополитической обстановки требует от России выверенных и быстрых действий. Вооружённые силы РФ должны выйти на принципиально новый уровень возможностей уже в ближайшие 3–4–5 лет.

«Наша задача – создать современные, мобильные, хорошо оснащенные Вооружённые силы, готовые оперативно и адекватно ответить на любые потенциальные угрозы, способные обеспечить мир, защитить страну, наших граждан, наших союзников, будущее нашей нации и государства», - заявил он.

В.Путин подчеркнул, что уже к 2015 году доля вооружений нового поколения должна составить 30%, а к 2020 году дойти до 70-100%. При этом он отметил, что практически все оружие и боевая техника будут производиться в РФ.

По словам Президента России, нужно завершить процесс создания полноценных группировок на всех стратегических направлениях. Все соединения и части необходимо содержать только в категории постоянной готовности, добавил он.