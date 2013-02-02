Генсек ОДКБ: в Украине все взоры направлены в НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в ходе видеомоста Москва – Астана – Ереван – Киев - Минск Н.Бордюжа отметил: «У нас есть информационный центр ОДКБ (в Киеве), но я не скажу, что он активно работает. В Украине плохо понимают, что такое ОДКБ и чем оно занимается, но для этого нужна информация. В Украине больше информации про НАТО, чем про какие-то другие структуры, и переломить ситуацию нам пока не удается, да и, откровенно говоря, у нас реальных возможностей как у НАТО, в том числе финансовых, нет».

Н.Бордюжа подчеркнул, что ОДКБ стремится доносить информацию о своей деятельности для всех государств.

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Отвечая на вопрос УНИАН, чем ОДКБ лучше НАТО, он подчеркнул, что ОДКБ создавали государства СНГ для того, чтобы совместно обеспечить безопасность, и именно из этого вытекают главные преимущества.

«Если Украине интересно вместе со своими соседями это, опираясь прежде всего на одну школу подготовки кадров, единую систему вооружений, которая существует в Украине, основанную на советских образцах, на наш близкий друг другу менталитет и единый язык, то тогда мы готовы сотрудничать», - сказал он и добавил, что всего этого нет в НАТО. «Там английский рабочий, а у нас – русский», - отметил он.

По словам Н.Бордюжи, ОДКБ готова сотрудничать с Украиной в любом качестве для решения проблем безопасности: наблюдателя, просто заинтересованного государства или даже члена организации.

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Он сообщил, что члены ОДКБ получают достаточно много преимуществ, в частности, могут покупать вооружения по внутренним ценам, также есть преимущества для подготовки кадров вооруженных сил, правоохранительных органов, сотрудников МЧС. Кроме того, действует льготный режим при закупке спецтехники и спецсредств для специальных подразделений и спецслужб.

«Для этого нужно только одно – интерес и политическое решение. Здесь мы повлиять не можем. Хотели бы, но не можем… У нас радужные планы в отношении Украины остались. Желательно, чтобы они такими радужными были и со стороны руководства Украины», - сказал Н.Бордюжа.

«Пока такого интереса нет, более того, все взоры ориентированы в другое направление. Мы же не можем насильно вам предлагать совместно обеспечивать безопасность», - добавил он.