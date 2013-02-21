Чёлка Мишель Обамы увековечена на новом официальном портрете

Белый дом представил новый официальный фотопортрет первой леди США Мишель Обамы: на фотографии Мишель Обама запечатлена в темном обтягивающем платье и в жемчужном ожерелье.

Главное же, что отличает нынешний портрет от портрета 2009 года - это новая прическа супруги Барака Обамы, отмечает РИАНовости. Теперь у первой леди есть чёлка: она впервые появилась с ней 17 января, когда отмечала свое 49-летие, и с тех пор интернет полнится как восторженными, так и критическими комментариями на этот счет.

Так, чёлка первой леди не понравилась знаменитому модельеру Карлу Лагерфельду. Он заявил, что с новой прической Мишель Обама стала похожей на ведущую теленовостей. Сама же Мишель Обама объяснила решение поменять образ "кризисом среднего возраста".