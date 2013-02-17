Обама предлагает облегчить получение американского гражданства

17:41, 17 февраля 2013
Мир
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Администрация президента США Барака Обамы разработала законопроект, позволяющий нелегальным иммигрантам получить законный статус в течение восьми лет, если они выучат язык, историю США и заплатят налоги.

У Обамы требуют знать язык, историю и платить налоги / Фото: Official White House Photo

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на USA Today.

Согласно этой программе, через восемь лет иммигранты смогут подать документы на грин-карту, а затем - претендовать на гражданство. Право претендовать на законный статус, согласно документу, получат не только сами приезжие, но и их семьи.

Одновременно с Белым домом свои варианты законопроекта об иммигрантах разрабатывают обе палаты Конгресса США, однако их разработка тормозится межпартийными разногласиями.

На данный момент в США проживает около 11 миллионов нелегальных иммигрантов.

Отметим, что в США количество украинцев и лиц украинского происхождения составляет около 1 миллиона человек. Подавляющее большинство из них родились уже в США, и лишь около 20% составляют непосредственные эмигранты.

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