Обама предлагает облегчить получение американского гражданства

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на USA Today.

Согласно этой программе, через восемь лет иммигранты смогут подать документы на грин-карту, а затем - претендовать на гражданство. Право претендовать на законный статус, согласно документу, получат не только сами приезжие, но и их семьи.

Одновременно с Белым домом свои варианты законопроекта об иммигрантах разрабатывают обе палаты Конгресса США, однако их разработка тормозится межпартийными разногласиями.

На данный момент в США проживает около 11 миллионов нелегальных иммигрантов.

Отметим, что в США количество украинцев и лиц украинского происхождения составляет около 1 миллиона человек. Подавляющее большинство из них родились уже в США, и лишь около 20% составляют непосредственные эмигранты.