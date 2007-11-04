Пять человек погибли при пожаре в доме престарелых под Тулой
В четырех пожарах за год - погибших 74
Число погибших при пожаре в доме престарелых в Чернском районе Тульской области достигло пяти человек, сообщил РИА Новости представитель МЧС России.
Эвакуировано 293 человека, в том числе 17 сотрудников.
"Огонь в здании погашен, площадь пожара составила 1 тысячу 400 квадратных метров. Продолжается проверка списков людей. Всех эвакуированных в настоящий момент размещают по районным больницам", - сказал собеседник агентства (Позже информация о завершении пожара не підтвердилася, площадь пожара расширилась до 1700 кв. м. - УНІАН).
Причины пожара выясняет созданный на месте оперативный штаб, который возглавляет начальник главного управления МЧС РФ по Тульской области.
Как подчеркивает агентство, это уже четвертый пожар за этот год в домах престарелых и психиатрических больницах России. Погибло общей сложностью 74 человека, 47 получили травмы и ожоги.