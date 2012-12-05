Польский атташе: Украина должна иметь общую с Европой систему безопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время интерактивной конференции «НАТО: укрепление безопасности путем сотрудничества», которая проходила в Тернопольском национальном экономическом университете.

«Украина является частью Европы. Мы имеем много общих интересов, поэтому мы должны иметь общую систему безопасности», – аргументировал свою позицию Т.Кшчинский.

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Участники конференции также отмечали важность объективного информирования украинцев о НАТО и возможном вступлении Украины в этот альянс.

«Несмотря на то, что наша цель – это членство в Евросоюзе и Североатлантическом блоке, нас ожидает серьезная работа по преодолению мифов и стереотипов, созданных антипропагандистской шумихой, ведь люди мало что знают о НАТО и его целях. Такие конференции, как нынешняя, очень нужны, ведь они дают возможность ликвидировать дефицит информации», – отметил в выступлении заместитель председателя облсовета Олег Боберский.

Во время конференции присутствовавшие обсудили пути углубления сотрудничества между Украиной и НАТО, подвели итоги уже проведенных совместных мероприятий, а также проанализировали ожидание обеих сторон от сотрудничества.

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В рамках конференции состоялся телемост со штаб-квартирой НАТО.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Геннадий Коваленко, заместитель главы миссии Посольства Словацкой Республики в Украине Марек Шафин.

Из Брюсселя на связь выходила доктор Герлинда Неус, руководитель секции Департамента публичной дипломатии НАТО.

Также участие в конференции приняли студенты вуза, представители областной власти и общественности.