Замминистра обороны беспокоится за границы России

Россия обеспокоена ситуацией, которая складывается по периметру ее границ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в Москве сказал заместитель министра обороны России Анатолий АНТОНОВ.

«Нас очень беспокоит ситуация, которая складывается по периметру российских границ. Чем спокойнее на границе ваших государств, тем спокойнее вы решаете задачи экономического, политического и социального развития», - сказал А.АНТОНОВ.

По его словам, задачей России является «сделать все возможное, чтобы на границе находились дружественные государства, но, к сожалению, не всегда так получается».

Как сказал заместитель министра, «самая сложная ситуация складывается на южных рубежах России, в частности, в Афганистане». По словам А.АНТОНОВА, Россию очень беспокоит, «что будет после 2014 года, когда запланирован вывод коалиционных войск из этой страны».

Он также сообщил, что Россия возобновила военно-техническое сотрудничество со странами НАТО, прерванное после войны с Грузией в 2008 году.

«В НАТО мы не собираемся. Если НАТО распустим и создадим что-то новое, может быть, мы туда и войдем», - добавил А.АНТОНОВ.

По его словам, приоритетом для Минобороны РФ является расширение отношений с государствами-членами Организации договора о коллективной безопасности.

«Наша задача - сделать ОДКБ мобильной, боеспособной, эффективной организацией, которая бы позволяла объединять силы и средства вооруженных сил государств-участников для отражения и реагирования на существующие вызовы и угрозы», - сказал А.АНТОНОВ.

Он подчеркнул, что Россия выступает за принцип неделимости безопасности. «Никто не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности другого государства. И укреплять безопасность Европы надо совместными усилиями», - считает А.АНТОНОВ.

Он также отметил, что проблематика системы ПРО является серьезным раздражителем в отношениях со странами НАТО, но, тем не менее, точка невозврата в этом диалоге не пройдена.