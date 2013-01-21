Партия Меркель проиграла «репетицию общенациональных выборов»

Социал-демократы и "зеленые" получили преимущество в один депутатский мандат над правящей коалицией в парламенте северо-западного региона с населением около 8 млн человек, сообщает ВВС Украины.

Эти выборы рассматривались как репетиция к общенациональным выборам, которые состоятся в сентябре этого года.

Политическая сила Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз (ХДС), проиграла ряд региональных выборов, однако она сама не теряет надежды третий раз подряд стать канцлером Германии.

Вследствие воскресных выборов левоцентристы - социал-демократы (СДПГ) и Партия зеленых - суммарно получили 46,3% голосов избирателей, в то время, как правоцентристская коалиция получила 45,9% голосов.

Со времени переизбрания госпожи Меркель на пост канцлера в 2009 году ХДС потерпел поражение на нескольких региональных выборах, потеряв большинство в парламенте Нижней Саксонии и четырех других федеральных земель.